• Мастер участка по болтовым соединениям • Техник по болтовым соединениям • Мастер участка по гидроиспытаниям • Оператор по гидроиспытаниям • Мастер участка по механическим работам • Мастер участка технологического трубопровода • Мастер участка по термообработке • Техник по термообработке • Инспектор по контролю качества механических и сварочных работ (наличие секртификатов ВИК, НАКС) • Аргоносварщик (наличие Казахстанской корочки с протоколом, навыки сварочных работ с карбоном, нержавеющим листом, инканелью) • Мастер участка по грузоподъемным работам • Стропальщик• Управляющий участком механических работ и магистральных трубопроводов • Управляющий участком механических работ и технологических трубопроводов • Управляющий участка по СМР (строительно – монтажные работы) • Оператор по термообработке (по магистральным трубопроводам/префабрикационные работы в цеху) • Начальник участка по СМР (строительно – монтажные работы) • Мастер по СМР (строительно – монтажные работы) • Трубомонтажник 4/5/6 разряда • Мастер участка по лесомонтажным работам • Начальник участка по монтажу стальных и железо-бетонных конструкции • Мастер участка по монтажу стальных и железо-бетонных конструкции • Начальник участка по сварочным работам (префабрикационные работы в цеху) • Начальник участка по сварочным работам магистральных трубопроводов • Специалист материально-технического снабжения • Горничная для обслуживания вахтового городка • Кухонный работник для обслуживания столовой • Менеджер отдела кадров и трудовых отношении • Начальник участка по грузоподъемным работам • Оператор по консервации оборудования • Инспектор по контролю качества покрасочных и изолировочных работ • Инженер по контролю качества покрасочных и изолировочных работ • Старший инспектор по контролю качества механических и сварочных работ • Специалист по комплектации исполнительной документации • Координатор по комплектации исполнительной документации • Инспектор по электрическим работам и КИПиА отдела контроля качества • Координатор материально-технического снабжения • Технический переводчик • Старший технический переводчик • Инженер по планированию • Технический инженер (по трубопроводам/по механическим работам/по общестроительным работам) • Автоэлектрик • Водитель автобуса • Водитель Камаза • Машинист автокрана • Тракторист • Оператор AutoCAD • Арматурщик • Бетонщик • Плотник При себе иметь резюме и удостоверение личности.Свидетельство Серия В № 0498882 от 17.09.2003г. выдано Управлением юстиции г. Атырау Департамента Юстиции Атырауской области.