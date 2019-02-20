Компания “Сичим С.п.А Казахстан” приглашает на ярмарку вакансий
Ярмарка состоится 23 и 24 февраля 2019 г. в городе Уральск во Дворце культуры завода «Зенит», по адресу ул. Сарайшык, 27/1 с 10.00 до 18.00.На период капитального ремонта проектов НКОК – Кашаган/Карабатан (март – май 2019 г.) и Тенгиз (август 2019 г.) открыты вакансии по следующим позициям:
• Мастер участка по болтовым соединениям
• Техник по болтовым соединениям
• Мастер участка по гидроиспытаниям
• Оператор по гидроиспытаниям
• Мастер участка по механическим работам
• Мастер участка технологического трубопровода
• Мастер участка по термообработке
• Техник по термообработке
• Инспектор по контролю качества механических и сварочных работ (наличие секртификатов ВИК, НАКС)
• Аргоносварщик (наличие Казахстанской корочки с протоколом, навыки сварочных работ с карбоном, нержавеющим листом, инканелью)
• Мастер участка по грузоподъемным работам
• Стропальщик
А также на проект Аксай:
• Управляющий участком механических работ и магистральных трубопроводов
• Управляющий участком механических работ и технологических трубопроводов
• Управляющий участка по СМР (строительно – монтажные работы)
• Оператор по термообработке (по магистральным трубопроводам/префабрикационные работы в цеху)
• Начальник участка по СМР (строительно – монтажные работы)
• Мастер по СМР (строительно – монтажные работы)
• Трубомонтажник 4/5/6 разряда
• Мастер участка по лесомонтажным работам
• Начальник участка по монтажу стальных и железо-бетонных конструкции
• Мастер участка по монтажу стальных и железо-бетонных конструкции
• Начальник участка по сварочным работам (префабрикационные работы в цеху)
• Начальник участка по сварочным работам магистральных трубопроводов
• Специалист материально-технического снабжения
• Горничная для обслуживания вахтового городка
• Кухонный работник для обслуживания столовой
• Менеджер отдела кадров и трудовых отношении
• Начальник участка по грузоподъемным работам
• Оператор по консервации оборудования
• Инспектор по контролю качества покрасочных и изолировочных работ
• Инженер по контролю качества покрасочных и изолировочных работ
• Старший инспектор по контролю качества механических и сварочных работ
• Специалист по комплектации исполнительной документации
• Координатор по комплектации исполнительной документации
• Инспектор по электрическим работам и КИПиА отдела контроля качества
• Координатор материально-технического снабжения
• Технический переводчик
• Старший технический переводчик
• Инженер по планированию
• Технический инженер (по трубопроводам/по механическим работам/по общестроительным работам)
• Автоэлектрик
• Водитель автобуса
• Водитель Камаза
• Машинист автокрана
• Тракторист
• Оператор AutoCAD
• Арматурщик
• Бетонщик
• Плотник
При себе иметь резюме и удостоверение личности.
Всех заинтересованных кандидатов просим связаться по телефонам: 8 7122 58 61 86/55 00 81 и высылать резюме по эл. адресу: [email protected]
Свидетельство Серия В № 0498882 от 17.09.2003г. выдано Управлением юстиции г. Атырау Департамента Юстиции Атырауской области.
