В январе этого года в регионе закрылся единственный детский дом, в котором еще 10 лет назад проживало 585 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Обусловлено это резким снижением количества воспитанников детского дома. Только в прошлом году в области 128 детей были устроены в семьи, в том числе 85 детей под опеку и попечительство, 26 – патронатное воспитание, 17 – усыновление.

В целях профилактики сиротства, поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в Актобе открылся центр "Аяла". В нем размещены 19 воспитанников центра адаптации несовершеннолетних и 14 воспитанников Алгинского детского дома.

Аким области Бердыбек Сапарбаев побывал в новом учреждении и ознакомился с условиями проживания и воспитания детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, встретился с руководством, педагогическим коллективом и воспитанниками центра.

- Дети – это будущее Казахстана, поэтому мы, взрослые, должны сделать все для вашего достойного воспитания и развития. В нашей области принимаются все необходимые меры. 2018 год был объявлен Годом счастливого детства. В том, что вы остались без родителей, нет вашей вины. Но вы должны как все сверстники стремиться получать хорошие знания и воспитание. Если вы будете прилежно учиться, заниматься спортом, искусством, будете воспитанными, то обязательно найдете свое место в жизни, станете достойными гражданами Казахстана. Наша задача – создать для вас все условия. В перспективе ни один ребенок не должен остаться без заботы и поддержки государства. На это нацелена социальная политика Елбасы, - сказал он в ходе беседы с воспитанниками центра.

Аким области подарил учреждению спортивные тренажеры, вручил подарки и сладости детям.

В центре созданы необходимые условия для воспитания и обучения, организации досуга и отдыха, оказания медицинской, психологической поддержки детей. При содействии педагогов и психологов детям оказывается помощь в выборе профессии, подготовки к самостоятельной жизни. В центре принимают детей в возрасте от 3 до 18 лет.

В 2017 году в Актобе начал работу центр социальной адаптации «Мейірім», построенный на средства благотворительного фонда «Сәби». Сегодня в комплексе, не имеющем аналогов в Казахстане, живут и работают 102 выпускника детских домов в возрасте от 16 до 29 лет. На участке площадью 3 га построены четыре 2-этажных таунхауса с уютными квартирами площадью 43 кв. м, оснащенными новой мебелью и необходимыми коммуникациями. На территории комплекса имеются учебно-производственные площади, парикмахерская, цветочный магазин, теплица, цех по ремонту обуви и швейный цех, на базе которых воспитанники смогут обучаться профессиям, проходить рабочую практику и заниматься трудовой деятельностью, получая заработную плату. Инвестором на реализацию проекта выделено 1,4 млрд тенге.

Также в рамках регионального проекта «Бакытты бала» в прошлом году при поддержке местных властей 136 сирот обрели собственное жилье. Порядка 80 млн тенге предприниматели перечислили на жилищные сберегательные счета детей, оставшихся без попечения родителей.

Всего на сегодняшний день в области начитывается 1011 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 799 находятся под опекой и попечительством, 106 – на патронатном воспитании, 106 – в домах семейного типа и других детских учреждениях.

