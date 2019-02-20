16 февраля 2019 года в области объявлено республиканским днем пожарной безопасности в жилом секторе. Как сообщили в ДЧС ЗКО, в области создан штаб по организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе. Сотрудники ДЧС ЗКО, МПС, представители коммунальных служб и волонтеры провели совместный субботник пожарной безопасности и встретились с жителями частных секторов. Во время обхода горожанам рассказывали о правилах пожарной безопасности и о действиях населения во время паводков. Жители первого и второго дачного массива, Курени, центрального рынка, депо получили от спасателей памятки о противопожарной безопасности. – Сотрудники гражданской защиты области посетили более 4 тысяч дворов, свыше 9800 жителям области были вручены более 19 тысяч памяток на противопожарную тематику. Если сотрудники ДЧС ЗКО и волонтеры разъясняли жителям об основных правилах пожарной безопасности, то сотрудники коммунальных служб проверяли на местах печное и газовое оборудования в жилых домах. При выявленных нарушениях сотрудники ДЧС ЗКО давали рекомендации жильцам по их дальнейшему устранению во избежание несчастных случаев в будущем, - рассказали в пресс-службе ДЧС ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.