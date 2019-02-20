Айгуль Аралбаева рассказала, что её супруг был крепким и с одним нападавшим он бы справился, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В специализированном межрайонном уголовном суде была допрошена супруга Жумагали Аралбаева, который был убит в июне 2018 года в собственном обменном пункте. Женщина рассказала, что в день убийства она находилась в рабочей командировке в Астане.
– 5 июня я уехала в столицу. Утром 7 июня мне позвонил сын и сказал, что супруга избили и он находится в больнице. Я начала звонить родственникам и друзьям, которые позже сообщили мне о смерти мужа. Я в тот же день прилетела из Астаны и сразу поехала в морг. Но нем не было живого места, он был весь истыкан ножом. Один человек не мог так его истерзать. Я тогда подумала, что над ним издевалась целая толпа. Сын в это время был в РОВД, и я поехала за ним. В коридоре увидела, как в наручниках вели Нурлыханова (подозреваемый в недонесении о преступлении - прим. автора). Я его узнала, потому что он был моим студентом. Сотрудники сказали, что задержали его по какому-то другому делу. Меня завели в кабинет. Там спокойно сидел Маманов (второй подозреваемый в недонесении о преступлении - прим. автора) и рассказывал что-то следователю, - рассказала Айгуль Аралбаева.
По словам женщины, с первых дней убийства следствие проводилось не на должном уровне.
– При осмотре места преступления никто из членов семьи не был допущен, хотя в протоколе указано, что присутствовал сын. Следователи изъяли все документы, записи с видеокамер, телефон супруга, жесткий диск с отчетностью. Обменный пункт мы с мужем открыли 1 февраля 2017 года. Супруг был директором, а я - кассиром. Пункт работал круглосуточно. Все меры предосторожности строго соблюдали, двери были бронированные, работали шесть камер видеонаблюдения, лишних людей в помещение не впускали. У нас было две тетради, в которой мы записывали должников. В одной были записаны мелкие долги, а во второй - крупные. После смерти мужа пропала долговая тетрадь с крупными должниками. Вторую забрали следователи, но когда нам вернули, оказалось, что там были вырваны многие листы, - заявила Айгуль Аралбаева.
Женщина возмутилась тем, что в убийстве мужа подозревают только Амангали Пшенбаева, хотя она уверена в том, что с одним человеком супруг справился бы.
– Пшенбаев говорит, что мой муж предложил ему выпить пиво. Это неправда. Супруг не мог предложить ему это. Жумагали был очень осторожным человеком и не стал бы ночью заводить в пункт кого попало. Он был мирным, добрым и жизнерадостным человеком, вырос в деревне, был крепким, занимался спортом. С одним он бы справился. На следственном эксперименте Пшенбаев заявил, что убивал Маманов. Все сотрудники, адвокат об этом слышали. Но почему-то его не арестовали. Хотя на записях с видеокамер четко видно, что ночью перед обменным пунктом ходили трое и что-то снимали на телефон. Я узнала Маманова. Как один человек мог проникнуть в помещение, нанести мужу 32 ножевых ранения и спокойно оттуда выйти? Зачем они его вообще убили? Лучше бы забрали, что им нужно, и ушли бы, - рассказала Айгуль Аралбаева.
Напомним, 19 февраля в специализированном межрайонном уголовном суде началось судебное заседание по факту убийства двух валютчиков.
На скамье подсудимых 29-летний Амангали Пшенбаев, 30-летний Ануар Утепов, 29-летний Жолдыгали Ниталиев и 27-летний Жолдас Тулепов. Они подозреваются в убийстве двух валютчиков, а также в кражах и разбоях. 19-летний Айболат Маманов и 25-летний Алмас Нурлыханов обвиняются по статье 434 УК РК "Недонесение о преступлении".
