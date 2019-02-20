Об этом аким Атырауской области Нурлан Ногаев сообщил на отчетной встрече перед населением области. - В области принята региональная программа по управлению твердыми бытовыми отходами, рассчитанная на 2017-2021 год. На сегодняшний день на мусорных полигонах области хранится 2,3 млн тонн различных отходов. Только за прошлый год собрано 112 тысяч тонн ТБО. Строительство новых полигонов по сбору мусора - необходимая работа, - сказал Нурлан Ногаев. Отметим, что природоохранные мероприятия имеют важное значение для региона. За прошедший год в области было проведено 47 различных мероприятий, направленных на снижение негативного воздействия на экологию региона. Общая сумма финансирования составила 4,9 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.