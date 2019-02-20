Об этом рассказал аким Атырауской области Нурлан Ногаев, отвечая на вопрос местного жителя о планируемом снижении тарифов в регионе. - Как вы знаете, по поручению главы государства с нового года все монополтсты должны снизить тарифы. В частности, АО "Атырау Жарык" это сделать отказалось, мы подали на предприятие в суд и выиграли его. В результате энергомонополист снизил тариф на 18%, - рассказал Нурлан Ногаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.