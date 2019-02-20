​По данным пресс-службы ДЧС ЗКО, с 21.00 18 февраля до 12.00 19 февраля силами ДЧС, ОСО, МИОв районе Байтерек в связи с метелью и скоплением снега на автодорогах местного значения - Переметное-Озерное, Шалгай-Белоглинка, Чувашки-Красный Урал, Зеленое-Асерчево, Достык-Новенькое из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксировано, 14 легковых автомобилей, в которых находились 20 человек. В медицинской помощи​ они не нуждаются. Также 19 февраля в 11.19 в Акжайыкском районе на 175 км трассы Уральск-Атырау силами ДЧС из неисправной «Газели» в п. Чапаево эвакуирован водитель, в медицинской помощи он не нуждаются. 20 февраля в 00.30 в районе Байтерек на 45 км автодороги Уральск-Саратов силами ДЧС из снежного заноса на очищенный участок дороги отбуксирован грузовой и 4 легковых автомобиля, в которых находились 17 человек, из них 3 детей. 20 февраля в 01.05 в Таскалинском районе на автодороге Уральск-Саратов силами ОСО и ТОО «Казавтодор» из снежного заноса на очищенный участок автодороги отбуксировано пассажирский автобус, 5 грузовых "Газелей" и 57 легковых автомобилей. Всего в транспортных средствах находились 181 человек, из них 16 детей. 38 из числа спасенных - граждане Узбекистана. В медицинской помощи ​ не нуждаются. - Все помнят печальные события в Актюбинской области, когда более 50 человек сгорели в автобусе. Хотелось бы отметить, что сотрудниками органов гражданской защиты было предотвращен пожар на автотранспорте, который мог бы унести жизни людей. В ходе спасательной операции выяснилось, что граждане Республики Узбекистан​ провозили с собой газбаллон и плитку для обогрева салона автобуса, - сообщили в ДЧС ЗКО. Нужно отметить, что в ЗКО двое суток был сильный ветер. В области были перекрыты все дороги. Однако некоторые водители все же рискнули выехать на дорогу. В соцсетях и мессенджерах распространяются фото и видеоролики с дорог, где застрял автотранспорт. h610XyuVLdc