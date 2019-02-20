Об этом рассказал аким Атырауской области в ходе отчетной встречи с населением. - С октября прошлого года мы ввели электронное билетирование в Атырау. Наша цель - чтобы жители могли оплачивать проезд безналичным платежом, чтобы сделать прозрачными доходы компаний-перевозчиков, а также вести учет пассажиропотока в общественном транспорте. Для этого мы сейчас устанавливаем валидаторы. При оплате за проезд безналичным платежом его стоимость останется прежней- 80 тенге, при наличном платеже мы можем поднять его до 160-180 тенге, - рассказал Нурлан Ногаев. Отметим, что в настоящее время акимат Атырау рассматривает вопрос о внедрении дифференцированного тарифа на проезд в автобусах для скорейшего перехода на систему электронного билетирования. В свою очередь, местный бюджет субсидирует проезд каждого перевезенного пассажира. Точные сроки повышения проезда пока не обозначены. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.