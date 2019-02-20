Иллюстративное фото из архива "МГ" Согласно материалам дела, в октябре прошлого года житель Уральска занимался частным извозом и на очередном вызове к нему сели двое пассажиров, один из которых находился в состоянии алкогольного опьянения. - В пути следования маршрута нетрезвый пассажир стал выражаться на водителя нецензурной бранью, за это таксист отказался выполнять заказ и попросил пассажира покинуть автомобиль, но тот, проявляя агрессию, попытался ударить водителя, что вынудило его покинуть свой автомобиль. Пассажир на этом не успокоился и уже на улице снова попытался ударить таксиста. Последний, реально восприняв посягательство как опасное для своей жизни и здоровья, нанес пассажиру в область лица удар, от которого он в результате падения на землю, получил открытую черепно-мозговую травму и скончался, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. - Исследовав доказательства, представленные стороной обвинения, суд сделал вывод о несостоятельности обвинения по ч.1 ст.104 УК "Причинение смерти по неосторожности". Вина подсудимого в превышении пределов необходимой обороны, повлекшей смерть по неосторожности, не доказана. Действия подсудимого суд расценил как необходимая оборона. Подсудимый был оправдан судом за отсутствием в его деяниях признаков состава уголовного правонарушения. - При рассмотрении дела учтён факт того, что подсудимый, видя явное превосходство потерпевшего в силе, спровоцировавшего конфликт и необоснованно напавшего на него, вынужден был применить меры самообороны. При этом действия и выбранный способ защиты соответствовали характеру общественно опасного посягательства. После оглашения оправдательного приговора и отмены меры пресечения подсудимому разъяснено право на реабилитацию и возмещение вреда, причиненного незаконными действиями органов уголовного преследования, - сообщили в суде. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.