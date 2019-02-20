Ученые в своих исследованиях пришли к выводу, компоненты в скорлупе схожи по составной части на наши зубы и кости. А нехватка этих компонентов приводит к нарушениям. Что делать?Оболочка яйца почти на 100 % состоит из кальция высшего сорта, также в ней есть много других очень нужных для нас элементов: фосфор, калий, железо, магний, кремний. Природный кальций легче воспринимается организмом и лучше аптечных препаратов усваивается! Целебные свойства скорлупы известны с древних времен. В составе тех рецептов был порошок из яйца — насыщенный микроэлементами. Ученые в исследованиях пришли к выводу, компоненты в скорлупе схожи по составной части на наши зубы и кости. Если добавить порошок из яичной скорлупы в свое меню - это избавит от болезни, вызванной нехваткой кальция. Основную роль в образовании, обновлении костного мозга и его клеток играет кальций. Вот почему он так важен для нашего здоровья, хорошего самочувствия и для организма в целом.— Нормализуется артериальное давление, — Снизится холестерин, — Укрепится костная ткань, — Избавитесь от мучительной изжоги, — Помогает в борьбе с анемией — низкий гемоглобин, — Борется с аллергиями, — Нормализуется обмен веществ, — Ногти станут крепче, — Волосы блестящие, — Помогает в борьбе с возрастными изменениями кожи, — Лечит хронические воспаленияСкорлупу промыть и прокипятить в течение пяти минут. Дать просохнуть, желательно оставить на ночь. Удалите пленки внутри. И измельчите до получения порошка в ступке. Хранить в сухом темном месте, в плотно закрытой посуде.Вареные яйца тоже подойдут. Правда эффективность будет меньше, чем у не вареных. Использовать нужно куриные яйца, цвет значение не имеет. В целях профилактики нехватки кальция и нарушения в росте у детей — ребенку от года полезно принимать небольшое количество порошка, буквально на кончике ножа. Со временем увеличивая — в 7 лет ребенку можно давать по 0,5 ч. л. в день. Для подростков и взрослых в 1–2 ч. л. содержится суточная норма кальция. Для снятия симптомов аллергии и диатеза полезно употреблять яичный порошок с добавлением лимонного сока. Так же кальций избавит от нарушений в щитовидной железе, вылечит гастрит и очистит кровь. Вся предоставленная информация не может быть использована без обязательной консультации с врачом!