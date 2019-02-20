Фото из архива "МГ" Местный житель на отчете акима Атырауской области выразил беспокойство о том, что на возвращенном полигоне Тайсойган работают специалисты из Китая. - Ходят слухи о том, что якобы Тайсойган продали и или отдали в аренду Китаю, скажите, так ли это на самом деле? - обратился местный житель к акиму. - Тайсойган мы Китаю не продавали. Дело в том, что в настоящее время там на 6 гектарах ведутся геологоразведочные работы, есть подозрения, что там есть залежи природных ископаемых. Компания "Эмбамунайгаз" наняла китайских рабочих для выполнения этих работ, - ответил аким Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.