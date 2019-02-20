Иллюстративное фото из архива "МГ" Департаментом охраны общественного здоровья области в 2018 году в ходе санитарных обследований объектов здравоохранения выявлены ряд нарушений санитарных требований. Наиболее часто выявляются нарушения по соблюдению дезинфекционно-стерилизационного режима, сбору (утилизации) медицинских отходов, ведению медицинской документации и так далее. В департаменте охраны общественного здоровья ЗКО сообщили, что из исследованных лабораторией областного филиала «Национальный центр экспертизы» 2989 смывов с поверхностей (столов, стен, подоконников и так далее), оборудования, спецодежды медперсонала выявлено 29 несоответствующих проб, обнаружены бактерии группы кишечных палочек – 24, золотистый стафилококк - 5. - На соответствие воздушной среды отобрана 1201 проба, не соответствует 35 - Жанибекская ЦРБ, Зеленовская ЦРБ и РБ, Каратобинская ЦРБ, частные стоматологии ТОО «Аскопстома» и ТОО «Олимп – Дента». На стерильность отобрано 574 материала, не соответствует 1 - Чингирлауская ЦРБ, на соответствие концентраций растворов дезинфицирующих средств исследовано 175 проб, несоответствующих 13 - Зеленовская РБ, Казталовская РБ, - рассказали в пресс-службе департамента охраны общественного здоровья. Наиболее высокий процент несоответствий по лабораторным показателям отмечен в Зеленовской РБ - 13%, Каратобинской ЦРБ - 3% и Жанибекской ЦРБ - 2,1%. Как выяснилось, выявление несоответствий по лабораторным показателям свидетельствует о неэффективности проводимых мероприятий по соблюдению дезинфекционно – стерилизационного режима, в том числе влажной уборке, дезинфекции, обработке воздушной среды. - В истекшем году по выявленным нарушениям на объектах здравоохранения всех форм собственности приняты соответствующие меры воздействия, в том числе наложено 103 штрафа, выдано 41 предписание об устранении нарушений, временно отстранялись от работы 26 медицинских работников. В целях недопущения нарушений в дальнейшем, специалистами всех уровней на постоянной основе проводятся организационные мероприятия, в 2018 году организовано 226 семинаров, прочитано 348 лекций, размещено 12 статей, - добавили в ДООЗ ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.