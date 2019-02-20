Иллюстративное фото из архива "МГ" Выйти из своих кабинетов чиновники решили после многочисленных жалоб со стороны актюбинцев. Люди возмущены тем, что не увидели разницу в прошлогодних и нынешних квитанциях. Хотя с нового года в акимате отчитались, что в Актобе подешевели газ, теплоснабжение, горячая и холодная вода, а также электричество. В частности, тариф на газ снизился на 10,2%, тепло и горячая вода для населения подешевели на 10,2%. Водоснабжение и канализация на 6%. Электричество на 10%. - Ничего я не ощутил. С моей зарплатой эти изменения – вообще копейки, - возмущается житель Актобе Махмуд Мирсаинов. - Возможно, они не ощутили из-за потребления. По теплу и газоснабжению хочу объяснить: объемы будут больше, чем в декабре из-за погодных условий, потому что в январе температура ниже, чем в декабре, - пыталась разъяснить ситуацию руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Гульнур Масина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.