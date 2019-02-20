Актюбинские антимонопольщики обходят абонентов, чтобы разузнать, почувствовали ли горожане снижение тарифов на коммунальные услуги, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Выйти из своих кабинетов чиновники решили после многочисленных жалоб со стороны актюбинцев. Люди возмущены тем, что не увидели разницу в прошлогодних и нынешних квитанциях. Хотя с нового года в акимате отчитались, что в Актобе подешевели газ, теплоснабжение, горячая и холодная вода, а также электричество. В частности, тариф на газ снизился на 10,2%, тепло и горячая вода для населения подешевели на 10,2%. Водоснабжение и канализация на 6%. Электричество на 10%. - Ничего я не ощутил. С моей зарплатой эти изменения – вообще копейки, - возмущается житель Актобе Махмуд Мирсаинов. - Возможно, они не ощутили из-за потребления. По теплу и газоснабжению хочу объяснить: объемы будут больше, чем в декабре из-за погодных условий, потому что в январе температура ниже, чем в декабре, - пыталась разъяснить ситуацию руководитель департамента комитета по регулированию естественных монополий по Актюбинской области Гульнур  Масина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Рената ГАРДИЕВА