Иллюстративное фото из архива "МГ" Заявки на участие подали уже около 1000 участников. В забеге могут участвовать все желающие, без возрастных ограничений. Для участников лыжного забега подготовлено 3 дистанции: 1 круг – 2,5 км. 2,5 км – бронзовая лыжня; 5 км – серебряная лыжня; 7,5 км – золотая лыжня; Место проведения: г.Уральск, Площадка «Этнодеревня» (район омеговского кольца, пересечение улиц Есенжанова и Шолохова)Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.