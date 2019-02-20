23 февраля в 11.00 состоится массовый лыжный забег, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Заявки на участие подали уже около 1000 участников. В забеге могут участвовать все желающие, без возрастных ограничений. Для участников лыжного забега подготовлено 3 дистанции: 1 круг – 2,5 км. 2,5 км – бронзовая лыжня; 5 км – серебряная лыжня; 7,5 км – золотая лыжня; Место проведения: г.Уральск, Площадка «Этнодеревня» (район омеговского кольца, пересечение улиц Есенжанова и Шолохова) Желающие присоединиться к забегу могут позвонить по номерам : 51-21-92, 87759416181 Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.