На таком рассоле получается прекрасное бездрожжевое тесто для выпечки пирогов и пиццы.Тесто: рассол полстакана, смешать с 2 ст.л. раст. масла. Добавить сахар четверть ст.л., пол чайной л. соды, 200г. просеянной муки. Замесить мягкое тесто.В таком рассоле хорошо маринуется мясо для шашлыка или можно просто тушить мясо в сковороде, немного добавляя его при готовке.С рассолом получится удивительный кляр для приготовления рыбы или куриного мяса: смешать рассол 1ст., 1ст. муки, 2яйца, щепотку соды и 1 ст.л. раст. масла. Взбить все венчиком.Приготовьте вкусное и необычное печенье: возьмите по десять ст.л. рассол, сахар, растит. масло. Добавьте 1ст.л. гашеной соды и 0,5 кг муки. Тесто вымесите и раскатайте. Вырежьте формочками печенье посыпьте сахаром, кунжутом или семечками. Выпекайте в духовке до румян.Любители окрошки - оценят приготовленную на таком рассоле вкуснятину. Пробуйте и экспериментируйте.