Апелляционный суд отменил решения суда присяжных, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 20 февраля судебная коллегия по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда рассмотрела уголовное дело в отношении Асхата Темирбаева, обвиняемого по 4 статьям УК РК: 99 ч. 1 "Убийство", 120 ч.3 "Изнасилование, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней", 121 ч.3 п.3 "Насильственные действия сексуального характера", 188 ч.1 "Кража", поступившее по апелляционным жалобам потерпевшего, его адвоката и по апелляционному ходатайтству прокурора. - Изучив материалы дела, суд апелляционной инстанции отменил оправдательный приговор специализированного межрайонного суда по уголовным делам ЗКО, вынесенный 11 января 2019 года с участием присяжных заседателей в отношении Асхата Темирбаева, ввиду существенных нарушений норм уголовно-процессуального закона. Дело направлено на новое рассмотрение в ином составе суда, со стадии проведения главного судебного разбирательства, - сообщили в пресс-службе суда ЗКО. Напомним, 17-летняя девушка была убита в селе Дарьинское в ночь на 28 июля. Полицейские задержали подозреваемого сразу же. Им оказался 20-летний Асхат ТЕМИРБАЕВ. Он обвиняется в преступлении по ст. 99 ч. 1 "Убийство", был арестован на 2 месяца. Также стало известно, что ТЕМИРБАЕВ был задержан полицейскими 28 июля, в тот же день, когда было обнаружено тело убитой девушки. Родные убитой Даны УТЕГАЛИЕВОЙ рассказали, что девушка в этом году закончила школу и поступила в российский вуз на грант. Кроме того, они не верят, что Дану убил один человек. По словам тети, девочка занималась борьбой и одному человеку могла дать отпор. 13 февраля родители и родственники убитой Даны пришли на прием к заместителю руководителя акима ЗКО Габидолле Оспанкулову в поисках справедливости. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.