Фото из архива МГ В Атырау продолжается отчетная встреча акима Атырауской области, которая проходит в спортивном комплексе «Жайык». По словам Нурлана Ногаева, на сегодня в регионе разработана новая мера поддержки безработных многодетных матерей, матерей-одиночек, женщин воспитывающих детей-инвалидов и относящихся к социально-уязвимым слоям населения. Это краткосрочные образовательные курсы по обучению новым профессиям. Планируется, что на первом этапе обучением будут охвачены 200 человек. Женщинам на выбор предоставят 10 профессиональных направлений, курсы будут длиться до 15 дней. После завершения обучения участницам будут выданы сертификаты. - Курсы были разработаны специалистами гражданского центра. Наша цель – обучить женщин основам предпринимательства, чтобы они могли стать хозяйками собственного дела, найти в жизни стимул, получить толчок для дальнейшего роста и развития. Сегодня 47% из числа действующих предпринимателей в регионе – это женщины. Этот показатель можно и нужно повышать, - рассказал собравшимся аким Атырауской области. В числе десяти направлений, которым обучат безработных матерей - швейное дело, кулинария, парикмахерское дело, маникюр, визаж, бухгалтерия, лечебный массаж, навыки интернет-торговли, SMM и другие. Курсы будут проходить три раза в неделю, группы начнут формироваться с марта этого года. - В ходе курсов женщин будут обучать не только новым профессиям, но также и продвижению собственного дела в социальных сетях, маркетингу и основам бизнеса в режиме онлайн, - добавил Нурлан Ногаев. Отметим, что сегодня в Атырауской области, по данным на 1 февраля 2019 года, пособие получают 12249 многодетных матерей, из них 5557 обладательниц подвески «Күміс алқа», 3594 носят подвески «Алтын алқа» и 983 матерей-героинь, воспитывающих 10 и более детей. Общее же число женщин, получающих пособие от государства - 22 383 человека. Адресную социальную помощь получают 2035 семей (10949 человек). К обучению приглашаются безработные многодетные матери, матери-одиночки, женщины, воспитывающие детей с ограниченными возможностями, а также женщины из социально-уязвимых слоев населения. Женщины из выше перечисленных категорий могут обращаться в «Гражданский центр» по адресу: г.Атырау, ул.Махамбета, 88.При себе необходимо иметь удостоверение личности. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.