По данным РГП "Казгидромет", в Уральске ожидается снег, днем -5, ночью до 12 градусов мороза. В Атырау переменная облачность, днем 4 градуса выше нуля, ночью столбик термометра опустится до 9 градусов мороза. В Актобе также переменная облачность, -4 днем и -15 градусов ночью. В Актау ожидается дождь, днем 7 градусов тепла, ночью -3.