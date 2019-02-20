Отчет акима по традиции уже третий год проходит в спортивном комплексе «Жайык» Атырауского государственного университета. Пусть услышат меня власть имущие – это максимально неудобное место для массовых мероприятий, там элементарно отсутствует парковка, в итоге такси высаживает тебя за километр, и ты потом тащишься пешком. По словам сотрудников акимата, спорткомплекс постоянно выбирают для отчетов из-за того, что это самое большое по вместимости помещение в городе – за раз там могут побывать более двух тысяч человек, а имеющиеся в городе дворцы культуры не смогут вместить такое количество участников. Похвально, конечно, что акимат не превращает отчет в междусобойчик с госслужащими, однако, в следующий раз мы с журналистами других изданий решили требовать автобус как у ветеранов, который будет подвозить нас до места проведения отчета. Ногаев остался верен себе – на входе никаких стоек регистрации, открытый проход, сотрудники в штатском вежливо просят пройти через металлодетектор. Удивительно, что на этот раз организаторы предусмотрели сразу четыре гардероба, в прошлый отчет Ногаева раздевалка была всего одна, и после пятичасового отчета пришлось стоять еще час в очереди, чтобы забрать свою верхнюю одежду. Для всех собравшихся поставили и кулеры с водой, так что умереть от жажды нам не пришлось. Журналистам, как обычно отвели отдельное место – целых два ряда, могли бы и пресс-центр предусмотреть с кофе брейками, но о них чуть позже. В общем, расселись мы еще в 9.30, как и просили коллеги с пресс-службы акима. Зал наполнялся очень медленно, первые ряды, естественно, заполонили госслужащие, иностранцам предоставили устройство с синхронным переводом.Люди кучковались группами в разных секторах, в большие сообщества не объединялись, можно предположить, что приехали они из разных районов, или сельских округов. Молодежи было очень мало, в основном пожилые люди – пенсионеры и ветераны, в общем, та прослойка людей, которая читает газеты, смотрит телевизор, и совершенно не умеет обращаться с социальными сетями. Было бы иначе, они сюда не пришли, а заседали бы в каком нибудь кафе, и отчет смотрели по смартфонам. Долгожданные 10.00… аким не заставил себя долго ждать, поднялся на сцену и занял свое место у трибуны, спокойным и уверенным голосом начав свою отчетную речь. Весь монолог сопровождался слайдами, показатели социально-экономического развития региона и вправду порадовали, команда поработала на славу. Доклад главы региона длился ровно 55 минут (начался в 10:02 закончился в 10:57), после чего начались вопросы из зала. На протяжении отчетной встречи то и дело возникало ощущение, что многим людям дома было нечего делать, и они решили просто приехать и поиграть на публику. Некоторые из вопросов можно было и вовсе не задавать – жаловались на соседей, друг на друга, на бродячих собак и на не заезжающие во дворы автобусы. Помню, аким еще подшутил над ними: «Может вам еще автобусы у дверей дома останавливать?» А про соседей и вовсе отрезал – «У соседей всегда трава зеленее». Ну, в общем, Ногаев в своем репертуаре, журналисты любят разбирать его слова на цитаты. Однако, «старики-разбойники» на этом не остановились, и в течение четырёх часов продолжали атаковать акима области своими актуальными вопросами. Кто-то даже попросил помочь отыскать останки предков павших во время Второй мировой войны. Это Ногаев поручил сделать руководителю управления культуры, который, по-моему, очень обрадовался заданию шефа.В противовес пожилым людям по очереди выходили женщины, которые просили жилье, льготы на проезд и на коммунальные услуги. Кто-то даже пожаловался, что никак не может попасть на личный прием к акиму, на что Ногаев ответил, что в год принимает до 380 человек, в месяц проводит три-четыре приема граждан по 15 человек за раз, хотя, по закону должен проводить эти встречи с населением всего один раз в месяц. Лично пригласил женщину к себе на прием и дал задание руководителю аппарата выяснить и доложить кто именно из сотрудников разговаривал с этой жительницей. «Красавчик», - послышалось из зала. На похвалы в свой адрес Ногаев реагировал сдержанно, несколько раз подчеркнул – он лишь выполняет поручения президента. Что удивительно, аким записывал каждый заданный вопрос и считал всех, кто подходил к микрофону, и даже не показывал, что устал стоять целых 4 часа на ногах. Лишь зрители не уставали хлопать после каждого необдуманного вопроса, тем самым показывая, пора, мол, закругляться. Мы с журналистами пили воду, заглушая чувство голода. Перед прошлой отчетной встречей, я дома собственноручно испекла 20 пирожков и угощала коллег в кулуарах спорткомплекса. В этом году такой возможности у меня не было, так что где-то в 13.00 с урчащим желудком, я не одеваясь, побежала в соседнее здание АГУ, где была расположена столовая. К этому времени как раз подоспела самса с мясом. Купив 15 штук, убежала обратно – угощать коллег, которые тем временем распространяли во всех чатах сообщения «Есть хочу». Видели бы вы их лица, когда я доставала из закромов свои самсушки. Так, мои пирожки один за другим перекочевали в желудки журналистов, пресс-секретарей, сотрудников орготделов, операторов. Последний пирожок я разделила с начальником городского земельного отдела, который без обеда поехал сразу на прием граждан. В общем, под «бурные аплодисменты» собравшихся аким завершил свой отчет примерно в 14.15. Но, перед этим хотел зачитать ответы еще на 52 письменных вопроса из ящиков расположенных в ЦОНах и социальных сетей. На это публика не подписалась, и общим миром порешали ответить на вопросы письменно. Сам Ногаев рассказал, что свои вопросы ему задали 36 человек. Стоит отметить что зал был полупустой – несмотря на довольно агрессивную рекламу отчета в социальных сетях, СМИ, городских LED-экранах. В зале не было скучающих студентов которых вместо занятий заставили слушать непонятные для них вещи, не было преподавателей шипящих на них чтобы сидели не уткнувшись в свои смартфоны, врачей, бюджетников и т.д. Попросту говоря – не было массовки, хотя двери были настежь открыты, никто не запрещал людям заходить и покидать зал, не просил остаться до конца отчетной встречи. Всего этого не было, были лишь люди пришедшие задать свой, интересующий только их вопрос. Сам аким во время своего доклада отдельно остановился на инструментах обратной связи – чате в Telegram, мобильном приложении и прямых эфирах больших чиновников в социальных сетях. Это мулька кстати есть только в нашей области – сидишь дома на диване, и мучаешь вопросами какого нибудь акима района в прямом эфире Instagram на странице акимата. Если говорить серьезно – радует то, что власть осваивает мультимедийные инструменты. Аким отчитался – с начала февраля прямые эфиры на страницах акимата посмотрели более 50 тысяч человек, которые задали около тысячи вопросов. И это не считая аудитории в других сервисах. Видимо поэтому, большинство горожан не ждет отчет акима как манны небесной, предпочитая получать ответы на свои вопросы в режиме онлайн.После окончания отчета Ногаева очень долго не отпускали – он фотографировался с желающими, принимал поздравления от коллег, отвечал тем, кто постеснялся задать вопрос при всех, предпочитая личную беседу. В завершении горстка студентов решила сфотографироваться с главой региона, не знаю для чего, видимо, что то с годом молодежи связано и со стаей журавлей, наверно, потом будут постить это в соцсетях. После чего сфотографировался со своим фотографом, который, кстати, всегда остается за кадром. В 14.30 отстояв в очереди за курткой в гардеробе, я упала на хвост одному знакомому, которого уговорила довезти до работы, где, собственно говоря, и написала эту заметку.