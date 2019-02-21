После родов мне не терпелось вернуться в форму, восстановить плоский животик и избавиться от растяжек.Попробовала дорогие крема, но обещанного эффекта не получилось. Решила прибегнуть к народным рецептам. Узнала про голубую глину – природное средство с уникальными микроэлементами, которые прекрасно влияют на кожу и ее эластичность. То что надо!Стала делать компрессы на живот: 2 ст.л. голубой глины развести теплой водой, полученную кашицу намазать на живот и обмотаться пищевой пленкой. 30 минут можете заниматься своими делами. Смывать теплой водой. После делать массаж с витамином Е зон с растяжками.Достаточно проводить процедуры пару раз в неделю. Через месяц появился результат – кожа на животе подтянулась, растяжки стали менее заметные.