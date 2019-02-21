Об этом в ходе отчетной встречи перед населением рассказал глава региона Нурлан Ногаев, отвечая на вопрос местного жителя. - В настоящее время мы планируем к недостроенной бане, которая расположена вдоль трассы на аэропорт, пристроить еще два этажа, и открыть в городе творческий центр, - рассказал Нурлан Ногаев. По словам акима Атырауской области, один из предпринимателей уже дал свое согласие на строительство объекта. Планируется, что в новом творческом центре будут работать люди разных творческих профессий - художники, архитекторы, живописцы, акыны, скульпторы, ремесленники и другие. Здесь же будут обучаться искусству взрослые и дети. Также глава региона добавил, что киноконцертный зал, расположенный рядом с баней, будет также достроен, его статус останется прежним. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.Фото автора