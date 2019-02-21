Начало обучения в школе – это ответственный момент как для ребенка, так и для родителей. Не стоит забывать, что все дети разные, и не каждый готов к безболезненному вхождению в учебный процесс. Даже в классе предшкольной подготовки все дети по-разному воспринимают программу: кто-то буквально на лету схватывает информацию, а кому-то тяжело дается процесс обучения. Чтобы помочь родителям и детям в этот нелегкий период, в развивающем центре «Бэби-клуб» работают группы по подготовке к школе.Так, мама 7-летнего Владислава, который сейчас учится уже во втором классе, привела сына в развивающий центр, когда ему не было и 4-х лет.- Я привела Владислава, как только были открыты эти курсы. Сын тогда посещал детский сад, а на выходных мы приходили сюда. Здесь он занимался в течение двух лет, минуя посещение класса предшкольной подготовки. Таким образом, посещая курсы «Бэби-клуба», ребенок полностью овладел информацией, которую дают в нулевке. Занятия здесь ведутся очень интересно, они не похожи на привычный урок в школе, поэтому дети никогда не скучают, - рассказывает Виктория.По словам мамы, Владик с удовольствием ходил на занятия, несмотря на то, что они выпадали на выходной день.- Я ни разу не пожалела, что водила его сюда. Не зря говорят, что способности малышей нужно развивать с раннего детства. Здесь ведется комплексная подготовка. «Бэби-клуб» собрал самые лучшие и современные методики обучения и развития ребенка. Если же говорить о языках, то здесь их изучают от знакомства с алфавитом до овладения навыками грамотного чтения. По математике педагоги дали моему сыну хорошую концептуальную базу, поэтому сейчас в школе с этим предметом у него нет никаких проблем. То есть в «Бэби-клубе» закладывают хороший фундамент, на который уже накладываются дальнейшие знания, - говорит Виктория.Педагоги центра в игровой форме объясняют детям арифметические действия. Виктория говорит, что когда Владик пошел в школу, то благодаря полученным в «Бэби-клубе» знаниям с легкостью выполнял задания по математике.- Сейчас очень трудно уделять детям много внимания, так как родители большую часть времени проводят на работе. Такие курсы по предшкольной подготовке – хорошая идея. Еще один плюс – работа с родителями. К примеру, пока идут занятия, вы можете подождать ребенка в отдельной комнате, попить чай, пообщаться с другими родителями. Вы можете полистать интересные журналы с советами по воспитанию и развитию детей. Также педагоги часто проводят с родителями беседы, давая ценные советы и рекомендации, - отмечает Виктория.Следует добавить, что в центре «Бэби-клуб» предусмотрены занятия по подготовке к школе на русском и государственном языках. Для удобства они проводятся в выходные дни, а количество посещений родители выбирают сами. Все занятия проводятся в игровой форме с использованием наглядных материалов и новейших педагогических методик. Ребенок в дошкольном возрасте обладает огромными возможностями. Специалисты развивающего центра «Бэби-клуб» помогут ребенку развить и реализовать свои способности, раскрыть имеющийся потенциал, а также полностью подготовят ваше чадо к школе, чтобы обучение было ему в радость и давалось гораздо легче.Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.