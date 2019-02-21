Это лакомство поднимает настроение при еде и дарит красоту при использовании в косметологии. Зимой и межсезонье коже и волосам не хватает витаминов и влаги.  В шоколаде содержится все необходимое для восполнения этого – витамины и микроэлементы. А кофеин хорошо помогает при борьбе с жировыми отложениями. Кожа станет гладкой и упругой. А волосы – здоровыми и блестящими. Маска для лица Плитку шоколада растопите на водяной бане. Дайте немного остыть и добавьте 1 ст.л. меда, 1ст.л. овсяных хлопьев и 1 ст.л. сливок. Нанесите на лицо и помассируйте минут 10. Смойте теплой водой. Делайте пару раз в неделю. Скраб для тела Смешать 2 части растопленного шоколада и 1 часть сахара. Возьмите смесь с собой в ванну. Распарьте кожу и нанесите скраб, массирующими движениями. Особое внимание уделяйте проблемным зонам. Усилит эффект специальная массажная перчатка. Процедура делается курсом. 10 сеансов с перерывом в 3 дня. Обертывание Растопите плитку на водяной бане, добавьте 1 ст.л. растительного масла, 5 капель масла апельсина. Перед применением смеси примите горячий душ, используя скраб. Нанесите смесь на проблемные участки и обернитесь пищевой пленкой. Сверху оденьте что то теплое. Через час смойте теплой водой и смажьте увлажняющим кремом. Повторяйте через день в течение двух недель. Маска для волос Фен, сухой воздух квартиры, шапка все это не лучшим образом влияет на волосы, делая их безжизненными. Верните волосам силу. Растопите плитку на водяной бане. Желток смешайте с 1 ст.л. растительного масла. Все смешайте и нанесите на волосы. Утеплите голову полиэтиленом и полотенцем. Держите не меньше часа и смойте теплой водой. Желательно делать пару раз в неделю. Маска – скраб для рук В растопленный шоколад добавить 2 ст.л. растопленного сливочного масла, 2 ст.л. кофейной гущи и 1 ст.л. меда. Помассируйте руки этой смесью и оставьте на 15 минут. Смойте прохладной водой и нанесите увлажняющий крем. Делайте раз в неделю. Важно! Для косметики используйте горький шоколад – не менее 70%. Не делайте этого при поврежденных кожных покровах, аллергиях, сердечно – сосудистых или инфекционных заболеваниях.