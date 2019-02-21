А кофеин хорошо помогает при борьбе с жировыми отложениями. Кожа станет гладкой и упругой. А волосы – здоровыми и блестящими.Плитку шоколада растопите на водяной бане. Дайте немного остыть и добавьте 1 ст.л. меда, 1ст.л. овсяных хлопьев и 1 ст.л. сливок. Нанесите на лицо и помассируйте минут 10. Смойте теплой водой. Делайте пару раз в неделю.Смешать 2 части растопленного шоколада и 1 часть сахара. Возьмите смесь с собой в ванну. Распарьте кожу и нанесите скраб, массирующими движениями. Особое внимание уделяйте проблемным зонам. Усилит эффект специальная массажная перчатка. Процедура делается курсом. 10 сеансов с перерывом в 3 дня.Растопите плитку на водяной бане, добавьте 1 ст.л. растительного масла, 5 капель масла апельсина. Перед применением смеси примите горячий душ, используя скраб. Нанесите смесь на проблемные участки и обернитесь пищевой пленкой. Сверху оденьте что то теплое. Через час смойте теплой водой и смажьте увлажняющим кремом. Повторяйте через день в течение двух недель.Фен, сухой воздух квартиры, шапка все это не лучшим образом влияет на волосы, делая их безжизненными. Верните волосам силу. Растопите плитку на водяной бане. Желток смешайте с 1 ст.л. растительного масла. Все смешайте и нанесите на волосы. Утеплите голову полиэтиленом и полотенцем. Держите не меньше часа и смойте теплой водой. Желательно делать пару раз в неделю.В растопленный шоколад добавить 2 ст.л. растопленного сливочного масла, 2 ст.л. кофейной гущи и 1 ст.л. меда. Помассируйте руки этой смесью и оставьте на 15 минут. Смойте прохладной водой и нанесите увлажняющий крем. Делайте раз в неделю. Важно! Для косметики используйте горький шоколад – не менее 70%. Не делайте этого при поврежденных кожных покровах, аллергиях, сердечно – сосудистых или инфекционных заболеваниях.