Фото из архива "МГ" По его мнению, переименование Южно-Казахстанской области запустило цепную реакцию. И следующими на очереди будут Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская и Восточно-Казахстанская области. - Мы к этому придем. Потому что, если ломается конструкция страны с указанием сторон света, то, наверное, будет логичным продолжить это. Вопрос в созревании регионов и политической элиты. Потому что, как минимум, по Северо-Казахстанской области, у нас будут вопросы, - сказал Сарым. Политолог пояснил, что под «вопросами» он подразумевает этнический состав населения Северного Казахстана. В настоящее время по различным данным доля казахов, проживающих в этом регионе, составляет 35%. - У нас как колонизация проходила как зима, с севера на юг, так и деколонизация происходит с юга на север. Это явление достаточно крепко вошло в сознание людей, по крайней мере казахского социума точно, и вопрос реализации, это только вопрос времени. Я думаю, что в течение 5-7 лет эти вопросы будут закрыты, - предполагает он. Эксперт считает, что к этому процессу необходимо подходить грамотно. Должна быть осуществлена большая информационно-разъяснительная и политическая работа, наполненная содержательными аспектами как в случае с Туркестанской областью. - Учитывая этнический состав можно предположить, что первой переименуют Западно-Казахстанскую область, второй – Восточно-Казахстанскую область, третьей – Северо-Казахстанскую область. Сейчас какая-то работа в этом направлении идет. Например, те же самые региональные каналы. Есть телеканал Акжайык, телеканал Кызылжар, - считает Сарым. Также политолог назвал свои варианты новых названий областей. По его мнению, ЗКО можно было бы переименовать в Акжайык, ВКО – в Абай, а СКО – в Кызылжар. - Мне очень нравятся варианты Кызылжар и Акжайык. ВКО – почему бы не Абай? Я Семей вижу, как Алаш, а Устькаман, как Абай. Почему бы и нет?, - задался вопросом он.