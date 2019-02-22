В техспецификации сказано, что четырёхроликовый массажный механизм имеет 5 автоматических режимов массажа (пробуждающий, восстанавливающий, расслабляющий, шея/плечи, бёдра/ноги) и 4 вида массажного воздействия (разминание, постукивание, массаж шиацу, прокатывание роликов вдоль позвоночника), возможность вручную выбирать вид массажа, его скорость и интенсивность; воздушно-компрессионный массаж плеч, рук, ягодиц, бёдер, икр и стоп. Кроме того, оба кресла имеют опцию прогрева поясницы и спины, вибрационный массаж ягодиц, опцию «Пауза» для временной приостановки сеанса массажа, дополнительную съёмную накидку, благодаря которой можно менять интенсивность массажного воздействия. В описании также сказано, что массажные кресла приобретаются для комнаты психологической разгрузки. Окончательная их стоимость составила 1 миллион 661 тысяча 650 тенге. В пресс-службе ДЧС ЗКО подтвердили, что эти кресла действительно приобретались для комнаты в психологической диагностики и разгрузки ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» и ГУ «Оперативно-спасательном отряде». - Комната психологической диагностики и разгрузки – специализированный кабинет, предназначенный для оказания своевременной квалифицированной консультативно-методической, психологической и психокоррекционной помощи сотрудникам, по вопросам развития и обучения психологических навыков, а также социально-психологической реабилитации и адаптации, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. - Данная комната предназначена для психологической разгрузки сотрудников дежурной смены, спасателей, пожарных, участвовавших при тушении пожаров, аварийно-спасательных работах, поисково-спасательных работах и ликвидации ЧС. Так как, каждый из них подвергается психологической нагрузке. В этих целях и имеется массажное кресло, которое способствует полному физическому и психо-эмоциональному расслаблению, нормализует биоритмы и сон, приводит в порядок нервную систему, снимает нагрузку с мышц на самых напряженных и переутомившихся участках шеи и плеч, предотвращает застой крови в тазобедренной области и нижних конечностях. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.