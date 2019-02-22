Иллюстративное фото с сайта rcmm.ru По его словам, с учетом перспектив развития Актюбинской агломерации и потребности в обеспечении региона строительными материалами, в частности в цементе, «СПК «Актобе» достигнута договоренность с турецкой компанией «DalHolding Investment Company» о реализации проекта. Цементный завод стоимостью 101 млрд. тенге будет построен в Байганинском районе. - В настоящее время уже создано совместное предприятие ТОО «Актобе Цемент», подписана Дорожная карта. Строительно-монтажные работы начнутся в апреле 2019 года. В ходе сотрудничества между СПК и «DalHolding Investment Company» достигнута договоренность в реализации еще двух инвестпроектов в индустриальной зоне - по производству металлоконструкций и строительства двух ГПЭС суммарной мощностью 200 МВТ в микрорайоне Батыс и районе Москва, - отметил Ануар Маханов. Также в числе проектов, реализуемых с участием СПК «Актобе», - строительство завода по производству блочно-модульного и блочно-каркасного нефтегазопромыслового оборудования. Сумма инвестиций ООО «УфаНефтеГазМаш» составит 15 млрд тенге. Для решения одной из актуальных проблем, связанных с загрязнением окружающей среды твердыми бытовыми отходами, АО «СПК «Актобе» подписан меморандум с компанией ТОО «Creative Energy», в рамках которого в г. Актобе будет реализован инвестпроект «Энерготехнологический комплекс по переработке ТБО». - Проект будет отвечать всем экологическим требованиям, уникальность его заключается в использовании современного технологического оборудования, где конечное сырье будет использовано для дальнейшего сжигания и использования в виде топлива. Стоимость проекта составляет 33 млрд тенге, - заключил спикер. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.