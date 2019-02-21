Трассы по нескольким направлениям были закрыты вечером 21 февраля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" - 21 февраля закрыты трассы Бурлин-Аксай-Жымпиты, Аксай-Шынгырлау, Федоровка-Аксай, Шынгырлау-Лубенка-Сегизсай. Сильная метель, ветер 15 м/с, - говорится в сообщении ДЧС ЗКО. Кроме того, по этой же причине была закрыта трасса Таскала-граница РФ и Переметное-Таскала. Напомним, служба "112" днем 21 февраля распространила сообщение о том, что 22 февраля в области ожидается сильный ветер, метель и гололед. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  