Фото с сайта Акорды Нурсултан Назарбаев отправил в отставку Правительство Казахстана, сообщается на сайте Акорды 21 февраля. - Сегодня я принимаю важное решение для нашей страны. Социально-экономическая ситуация в предыдущие годы была стабильной. Это – безусловно, положительный момент. Но этого недостаточно для нынешнего времени, – сказал президент. Нурсултан Назарбаев отметил, что "Третья модернизация" и План нации "100 конкретных шагов" были направлены на ускоренное проведение структурных реформ. Но по многим направлениям экономики положительные изменения так и не достигнуты. - Полная реализация Пяти институциональных реформ должна была привести к кардинальному увеличению доли МСБ и снижению доли госсектора в экономике, "расчистке" банков, повышению доверия к судам и правоохранительной системе. По многим направлениям экономики, несмотря на принятие множества законов, решений Правительства, положительные изменения так и не достигнуты. Рост ВВП в основном достигается за счёт сырьевых ресурсов, – отметил глава государства. Президент подчеркнул, что Правительству совместно с Нацбанком так и не удалось в полной мере создать реальные стимулы и инструменты для качественного роста экономики. - Анализ реализации госпрограмм показал, что они выполняются, но конкретных результатов по многим важным направлениям нет. Недостаточно создаётся продуктивных рабочих мест, особенно на селе. Малый и средний бизнес так и не стал драйвером роста, его развитие не стало основной задачей акимов и министров. Я неоднократно поручал, чтобы доходы и качество жизни населения стали основным приоритетом каждого члена Правительства и каждого акима, – сказал он. Глава государства отметил, что два года назад после конституционной реформы Правительство и акимы получили все необходимые полномочия и независимость, чтобы решать социально-экономические вопросы и отвечать за это. - Приняты все необходимые государственные программы, в том числе индустриальная, социальная, развития инфраструктуры, здравоохранения и образования. Выделены необходимые ресурсы для их осуществления. Однако системная работа так и не была выстроена. Реальные доходы населения не увеличиваются. Доля расходов на продукты питания в бюджете семей растёт, – отметил он. Нурсултан Назарбаев заявил, что часть социально-уязвимых слоёв населения не охвачена адресной социальной помощью из-за формального подхода исполнительных органов. - На всё это накладывается неумение работать с населением со стороны членов Правительства, министров, акимов, выслушивать их проблемы, разъяснять проводимую работу и политику. В этих условиях я как Президент и Гарант Конституции, учитывая интересы нашего народа, принимаю следующее решение. Считаю, что Правительство должно уйти в отставку, – заявил президент. Он отметил, что новое Правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни и стимулированию экономики. - На ближайшем съезде партии "Нур Отан" (съезд запланирован на 27 февраля. – Авт.) я предложу ряд мер по усилению социальной поддержки и повышению качества жизни людей, на что будут выделены немалые средства из бюджета и Национального фонда, – сказал глава государства. Президент сообщил, что эти деньги направят на решение следующих задач: усиление социальной поддержки малообеспеченных граждан; расширение возможностей для улучшения жилищных условий социально-уязвимых слоёв населения; серьёзное изменение политики развития регионов. - На это должна быть направлена работа Правительства, акимов всех уровней. Средства, которые имеются у Правительства и на местах тратятся не по назначению. За всем этим будет установлен контроль. Подробнее по всем направлениям будет сказано на съезде партии "Нур Отан", – пообещал Нурсултан Назарбаев. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.