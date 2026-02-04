Специалисты дали рекомендации, которые помогут снизить риск заражения во время путешествия.

Комитет санитарно‑эпидемиологического контроля Казахстана обратился к гражданам, которые планируют поездки в страны Юго‑Восточной Азии, где наблюдается вспышка опасного вируса Нипах.

Санврачи призывают туристов избегать контактов с летучими мышами, свиньями и другими животными, тщательно соблюдать личную гигиену — регулярно мыть руки с мылом или пользоваться антисептиками, а также употреблять только безопасную питьевую воду.

Кроме того, медики рекомендуют не пить сырой финиковый сок и не есть продукты, которые могли быть загрязнены животными, а фрукты и овощи перед употреблением тщательно мыть и очищать.

В случае появления тревожных симптомов — высокой температуры, кашля или сильной головной боли — важно незамедлительно обратиться к врачу.

В Казахстане случаев заболевания вирусом Нипах и его завоза не зарегистрировано, эпидемиологическая ситуация остается стабильной и находится под контролем специалистов.

За рубежом власти Индонезии, Вьетнама, Таиланда и Малайзии усилили контрольно‑санитарные меры на въезде для предотвращения распространения инфекции.