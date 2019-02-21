По данным РГП "Казгидромет", в Уральске в этот день возможен снег с дождем, днем и ночью температура воздуха составит 3 градуса ниже нуля. В Атырау переменная облачность, днем 5 градусов выше нуля, ночью -2. В Актобе днем 3 градуса мороза, ночью до -9. В Актау без осадков, днем 7 градусов тепла, ночью +2. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.