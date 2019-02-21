Фото предоставлено пресс-службой ДЧС ЗКО Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, 21 февраля около полудня на номер 112 поступило сообщение о том, что в поселке Шалгай района Байтерек пятимесячный малыш нуждается в медицинской помощи. – Самостоятельно родители выехать не могли, так как дороги к селу были заметены снегом из-за метели. После поступления вызова, сотрудник ОЧС района Байтерек Николай Сламихин, из-за отсутствия проезда к селу Шалгай, принял решение в срочном порядке добраться до населенного пункта. Для этого были привлечены спасатели Батыр Тлегенов и Азилхан Карабасов на вездеходе. Пятимесячного малыша и его маму доставили в центральную больницу района Байтерек. В данный момент ребенок находится под наблюдением врачей, - сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО. Стоит отметить, что с начала 2019 года по области было объявлено 12 штормовых предупреждений, а в связи с метелями и буранами, которые стали уже частыми на территории ЗКО, 72 раза закрывали дороги из-за обильного выпадения снега. С начала года были спасены 809 человек, эвакуированы 182 человека, а 380 машин были отбуксированы. XY3i_fBRVLc Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.