Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказал руководитель департамента по делам госслужбы и противодействию коррупции по ЗКО Болат Исаков, в 2018 году по коррупционным уголовным правонарушениям по области был осужден 41 человек, 35 из которых являлись должностными лицами, 6 - физические лица. – Из 35 осужденных должностных лиц 21 человек были служащими территориальных подразделений центральных государственных органов, девять сотрудников местных исполнительных органов и пять работников квазигоссектора. Из 21 работника центральных территориальных органов 13 - из органов внутренних дел, два служащих Национального банка, два сотрудника органов государственных доходов, два сотрудника министерства обороны РК, один служащий департамента внутреннего государственного аудита и один сотрудник из органов юстиции, - отметил Болат Исаков. Стоит отметить, что среди осужденных работников акимата был исполняющий обязанности акима города Аксай, один руководитель областного управления, два руководителя и один заместитель отделов ЖКХ, руководитель отдела областного управления, два главных специалиста аппаратов акимов сельского округа и три сотрудника отделов акиматов районов и города. За совершение коррупционных правонарушений в 2018 году привлечены к административной ответственности пять человек, четверо из которых являются представителями сферы образования и один военнослужащий войсковой части МО РК. Как рассказал руководитель департамента национального бюро по противодействию коррупции по ЗКО Рустам Акмырзаев, в 2018 году департаментом зарегистрировано 86 коррупционных правонарушений. – Среди зарегистрированных коррупционных преступлений основную массу составляют факты взяточничества. В 2018 году было зарегистрировано 38 фактов взяточничества, 32 случая хищения, а также 21 факт злоупотребления должностными полномочиями. Окончено производством и направлено в суд 74 уголовных дела. За коррупционные преступления осуждены 40 человек, в том числе к лишению свободы – 10, к выплате штрафа был приговорен 21 человек, к иным мерам наказания – девять человек, - сообщил Рустам Акмырзаев. Стоит отметить, что общий ущерб по оконченным уголовным делам составил 375,7 млн тенге, 125 млн тенге из которых уже возмещены. По словам руководителя департамента нацбюро, в 2018 году наихудшее положение по профилактике коррупции было отмечено в Бурлинском районе, где совершено 27 правонарушений, привлечены четыре должностных лица. – Далее следует Теректинский район, где выявлено девять правонарушений, привлечены три человека. По одному коррупционному преступлению выявлено в Бокейординском, Жанибекском, Зеленовском, Сырымском, Таскалинском районах, - заключил Рустам Акмырзаев. Стоит отметить, что тем, кто сообщил о коррупционном правонарушении или иным образом оказавшие содействие в противодействии коррупции, положено поощрение в виде единовременного денежного вознаграждения. – Размер поощрения варьируется от 30 до 70 МРП. В прошлом году было выплачено 913,9 тысячи тенге семи гражданам, чья информация о коррупционных правонарушениях подтвердилась и благодаря чему была пресечена преступная деятельность тех или иных должностных лиц, - рассказал руководитель департамента нацбюро по противодействию коррупции.