Иллюстративное фото с сайта pandaland.kz

Как установлено в суде, государственный детский сад не выполнил требование пунктов, указанных в предписании об устранении нарушений требований законодательства РК о пожарной безопасности, выданного государственным инспектором управления по чрезвычайным ситуациям города Атырау.

- Постановлением суда детский сад признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.462 КоАП РК, и подвергнут административному взысканию в виде административного штрафа в сумме 176 750 тенге, - сообщили в пресс-службе специализированного административного суда Атырауской области.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.