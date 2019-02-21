Как рассказали родители школьников, пристройка здания, где учатся ученики начальных классов, была признана аварийной. Родители не согласны с тем, что их детям придется в середине учебного года переходить в другую школу. – Нашу школу хотят сделать лицеем и принимать учеников только с пятого класса. Детей начального звена хотят просто перевести в другую школу. Почему хотят перевести именно детей с первого по четвертые классы? Школа-то одна. Если часть была признана аварийной, значит, и другая часть в таком же состоянии. Мой сын учится в первом классе. Нам предлагают перевестись всем классом в СОШ №4. Я даже не знаю, где она находится, - рассказала Алия Кутубаева. Стоит отметить, что, по словам родителей, переход в другую школу повлияет на качество образования. – Почему такое решение было принято в середине учебного года? Почему дети должны страдать? Куда смотрела эта комиссия летом? Об учителях тоже никто не думает. Ведь теперь им придется носиться между двумя школами. Это ведь тоже будет влиять на учебный процесс. Если руководитель управления образования и директор школы не предложат нам альтернативу, то мы будем вынуждены обращаться в вышестоящие инстанции. Мы понимаем, что здание школы изношено, и по факту у нас есть две недели до того, как начнет таять снег и будет угроза подтопления здания. Директор была обязана доложить эту ситуацию. Она доложила, но теперь они должны решить проблему. Если будут переводить в другую школу, то пусть переводят всех учеников, включая и учеников старших классов. В противном случае пусть нам предложат другую альтернативу. Мы согласны на трехсменное обучение и шестидневку, - заявил отец одного из учеников Равиль Кабуев. Как рассказала директор учебного заведения Анаргуль Каржауова, 19 февраля комиссией, в которую вошли независимые эксперты, было признано, что пристройка школы, где учатся школьники начального звена, является аварийной. Здание школы было построено в 1952 году, и в 1953 году было сдано в эксплуатацию. По словам директора, школа была построена правильно, с соблюдением всех норм, а вот пристройку строили без отмосток из-за чего она оседает и уже пришла в непригодность. – В начальных классах обучаются 318 детей. Наша школа является специализированной. Учебный процесс у нас рассчитан на целый день. Сейчас у нас нет такой возможности, так как во второй смене также обучаются дети. У нас не хватает кабинетов. 19 февраля комиссия признала левую пристройку школы аварийной. В данный момент я не могу сказать, какое будет принято решение. Мы предлагаем родителям два варианта - либо перевести учеников начальных классов на время ремонта в СОШ №4, либо сделать нашу школу трехсменной и с шестидневной формой обучения. Ремонт продлится не три месяца, гораздо дольше. Поэтому мы должны принять самое оптимальное решение, - отметила Анаргуль Каржауова. В управлении образования ЗКО обещали прокомментировать ситуацию позже.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.