Между акиматом города Атырау и компанией «Oñay» подписан меморандум о сотрудничестве.

В Атырау внедряют электронную систему оплаты проезда Onay, которая уже работает в крупных городах Казахстана, включая Алматы и Караганду. Соответствующий меморандум с компанией уже подписан, сообщили в акимате города.

Система призвана сделать проезд удобнее для пассажиров и модернизировать городской транспорт. В ближайшее время школьники и студенты региона смогут получить бесплатные проездные карты через электронную систему.

Все автобусы Атырау будут оснащены валидаторами Onay, а в центре города откроют пункты продажи карт и сервисный центр.

Через мобильное приложение пассажиры смогут:

оплачивать проезд;

отслеживать маршрут и расписание автобусов;

получать уведомления о задержках;

заранее оплачивать проезд.

Для родителей предусмотрена возможность отслеживать путь ребёнка до школы, а для людей с нарушением зрения — функции увеличенного шрифта и голосового озвучивания.

На данный момент в Атырау курсируют около 300 автобусов по 32 маршрутам, и постепенно все они будут подключены к новой системе оплаты.