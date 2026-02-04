Радостной новостью мама малыша поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав видео с выписки из роддома.

Казахстанская блогерша Асель Еримбетова из Мангистауской области сообщила в социальных сетях о рождении сына – мальчика назвали в честь легендарного бразильского футболиста Роналдо, передает ИА «NewTimes.kz».

Радостной новостью девушка поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав видео с выписки из роддома.

– Уразалы Роналдо Мерейұлы. Мы думали, что оставим выписку без шума и тишины, но дома у моего мужа нас ждал такой сюрприз. Спасибо Аллаху за то, что у меня есть такой отзывчивый и внимательный спутник. Счастье – это такие простые моменты, – написала Асель.

Комментарии под публикацией были скрыты, однако, судя по всему, семья уже столкнулась с волной критики и осуждения. Позже Асель опубликовала ещё одно видео уже из дома после выписки, в котором объяснила причину выбора имени и ответила на критику со стороны пользователей.