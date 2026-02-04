Всего в смену производят 15 тысяч консервных банок мяса сайги.

Западно-Казахстанская область является самым большим ареалом обитания сайгаков. По результатам весеннего подсчета, на территории нашей области обитают 2,3 миллиона особей, не считая приплода.

По словам руководителя РГП «Охотзоопром» Нурлана Рахимжанова, с 1 июля по 30 ноября в ЗКО проводилось регулирование численности сайгаков. Всего за пять месяцев отловлено более 108 тысяч голов животных.

– Сайгачье мясо доставляется на 15 предприятий, 14 из которых реализуют продукцию в виде мяса, лишь одно предприятие его перерабатывает и производит консервы. Следующее регулирование зависит от научного обоснования, по итогам которого будет принято окончательное решение, - сказал Нурлан Рахимжанов.

Отметим, что килограмм мяса сайги предприятия принимают по 500 тенге. В ТОО «Кублей» рассказали, что производство консервов из мяса сайги проводится в несколько этапов. В первом цеху мясо отделяют от костей, удаляют прожилки, хрящи и лишний жир.

– Далее куски режутся на определенные размеры, добавляются лук и приправа. После чего продукция дозируется по консервным банкам весом в 325 граммов, герметично закрывается и отправляется на стерилизацию при 120 градусах на 60 минут. Далее проводится маркировка и консервы отправляются в производственную лабораторию. Спустя 13 дней лаборатория выдает протокол испытания и продукция отправляется на реализацию, - рассказала главный технолог ТОО «Кублей» Гулжазира Кенжегалиева.

Отметим, что в одну смену предприятие выпускает 15 тысяч банок. Производство началось в январе этого года.

Главный технолог также подчеркнула, что мясо сайги считается диетическим, содержит много белка и пользуется спросом среди спортсменов. В настоящее время консервы из мяса сайги поставляются в торговые точки Казахстана, экспорт пока не предусмотрен.

Напомним, если в 2003 году на территории Казахстана обитала 21 тысяча сайгаков, то сейчас их численность достигла 2,3 миллиона особей. На резкий рост популяции не раз жаловались фермеры: парнокопытные вытаптывают сенокосы, а на пастбищах не остаётся травы для домашнего скота. Позднее стало известно, что сайгаков включили в перечень животных, численность которых подлежит регулированию.

16 октября министр экологии и природных ресурсов Казахстана Ерлан Нысанбаев на брифинге в СЦК сообщил, что по биологическим обоснованиям предусмотрено два вида регулирования численности сайгаков. Это коралевый метод (в большой загон из капроновой сети будут загонять сайгаков — прим. автора) и отстрел. Первый способ применяется в дневное время, второй — в ночное.