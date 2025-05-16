Инспекторы организовали дежурство.

В комитете лесного хозяйства и животного мира РК сообщили, что в Казахстане начался окот сайгаков. Сайгак — один из самых древних обитателей казахстанской степи. Следует отметить, что сегодня более 98% всей мировой популяции обитает именно в Казахстане.

В начале мая на территории обитания Бетпакдалинской, Устюртской и Уральской популяций начался окот сайгаков. В этот период инспекторы РГКП ПО «Охотзоопром» организовали круглосуточное дежурство в местах массового окота. Окот сайгаков продолжится предположительно до конца мая.

Отметим, что что сейчас в регионе насчитывается более двух миллионов сайгаков вместе с приплодом. О необходимости регулирования численности сайгаков говорят давно: в 2023 году был снят 25-летний запрет на отлов животных, и животных начали отстреливать, однако позже отстрел приостановили. Общественники и зоозащитники выступили против таких методов регулирования популяции.