Их подозревают в поджоге распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области.

В Ленинградской области РФ задержали двух граждан Казахстана 2006 года рождения, которых подозревают в совершении диверсии. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов региона.

— Два товарища из г. Тараз Республики Казахстан, проживая в г. Санкт-Петербурге, в связи с тяжелым материальным положением и отсутствием легального источника заработка, за обещанное материальное вознаграждение в размере 40000 рублей, по указанию «кураторов», осуществили поджог распределительного щита базовой станции оператора сотовой связи в Ломоносовском районе Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Подозреваемых задержали недалеко от места происшествия, когда они пытались уехать на такси. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.

Казахстанцам вменяют преступление, предусмотренное пунктом «а» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ — диверсия, совершённая группой лиц. Санкция статьи предусматривает наказание от 12 до 20 лет лишения свободы.