Работы запланированы на четыре года.

Трассу республиканского значения Атырау–Доссор расширят до четырёх полос, сообщает Региональная служба коммуникаций. Решение принято из-за высокой нагрузки: по дороге активно ездит грузовой транспорт, обслуживающий крупные предприятия, включая ТШО, НКОК, ЭМГ, KPI и газоперерабатывающий завод в Ескене.

Протяжённость участка — 86 километров. Строительство займёт около четырёх лет, подрядчика планируют определить в конце февраля — начале марта.

— После завершения строительства трассы Атырау–Доссор планируется ее расширение до четырёх полос. Дорогу переведут в категорию автодорог первой категории: объездная дорога Кульсары, участок Доссор–Кульсары и дорога от Кульсары до границы с Мангистауской областью, — сообщил директор филиала «ҚазАвтоЖол» в Атырау Ардак Кайреденов.

Ранее в регионе полностью обновили трассу Атырау – Астрахань протяжённостью 277 километров.