Фото из архива "МГ" В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы развития аэропорта в г. Уральска. - Мы хотим, чтобы наш аэропорт соответствовал международным стандартам и всем требованиям по качеству. В этом году начнется модернизация терминала аэропорта. Планируем увеличить площадь терминала с 4 тысяч до 8 тысяч квадратных метров, что позволит увеличить пассажиропоток до 350 тысяч в год. Самое главное для нас - создать благоприятные и безопасные условия, обеспечить доступность авиабилетов для жителей и гостей области, - сказал аким области. В свою очередь, руководство авиакомпании «FlyArystan» отметило, что готовы внести свой вклад, и заинтересованы в обмене опытом по развитию модернизации аэропорта. Кроме того, лоукостер планирует в мае организовать рейс между Уральском и Алматы, также рассматривает возможность рейсов и по другим направлениям. - Западно-Казахстанская область является одним из перспективных регионов. Область является западными воротами страны и связующим звеном между Европой и Азией. И стоимость наших авиабилетов будет значительно ниже действующих цен на рынке внутренних авиаперевозок, - сказал Паоло Ричиотти. К слову, бюджетная авиакомпания «FlyArystan» создана по поручению Нурсултана Назарбаева.