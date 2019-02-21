Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в ходе отчетной встречи перед населением рассказал аким области Нурлан Ногаев, отвечая на вопрос местной жительницы. - Вот вы говорите, что у вас недостаточно средств для участия в государственной программе "7-20-25". Для семей из уязвимых слоев населения - малообеспеченных, многодетных, неполных семей мы хотим предусмотреть жилищные сертификаты, чтобы вы могли получить долгожданное жилье, - рассказал Нурлан Ногаев. По словам главы региона, в ближайшее время будет создана специальная комиссия, которая из участников программы "7-20-25" определит местных жителей наиболее остро нуждающихся в жилье. - Если комиссия выявит, что число нуждающихся окажется больше, соответственно, и сертификатов дадим больше, - заключил аким Атырауской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Камилла МАЛИК