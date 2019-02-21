Иллюстративное фото из архива "МГ" 20 февраля в НПП "Атамекен" состоялось очередное заседание совета по защите прав предпринимателей. Как рассказала руководитель управления по обеспечению исполнительного производства департамента юстиции ЗКО Айсулу Тукашева, в 2018 году на исполнение у государственных судебных исполнителей о взыскании с госорганов находилось 44 исполнительных документа, из которых 39 уже исполнено. – В 2019 году у судебных исполнителей на исполнении находятся шесть документов. Это исполнительный документ о взыскании 11,6 млн тенге с ГКП "Коммунал" акимата Жангалинского района в пользу АО "Интергаз Центральная Азия". Однако в деле имеется письмо АО "Интергаз Центральная Азия" о том, что между взыскателем и должником имеется договоренность о ежемесячной выплате 500 тысяч тенге и об отсутствии претензий к должнику. Исполнительный лист АО не отзывает на случай неисполнения договора. На сегодня взыскано 6 млн тенге, - сообщила Айсулу Тукашева. Кроме этого, по словам руководителя управления, на исполнении находится еще один документ о взыскании задолженности с больницы района Байтерек. – Больница задолжала за электроэнергию ТОО "Батыс Энергоресурсы". Сумма задолженности составляет более 1,5 млн тенге. В ближайшее время данная сумма должниками будет погашена. Основная проблема, с которой сталкиваются судебные исполнители, это отсутствие у государственных организаций денежных средств, предусмотренных на возмещение данных сумм, - отметил Айсулу Тукашева. Между тем юрист областной клинической больницы рассказала, что до июля 2018 года все расходы медорганизаций оплачивал комитет оплаты медуслуг. – С июля 2018 года эти услуги оплачивает фонд обязательного медицинского страхования. Долги связаны с тем, что иногда нам не вовремя перечисляют средства, - отметил юрист. Однако позже юрист Областной многопрофильной больницы отметила, что до 31 декабря 2017 года финансирование производил Комитет оплаты медицинских услуг. С 1 января 2018 года финансирование производит Фонд медицинского страхования. - Задержка финансирования по Областной многопрофильной больнице была в период с сентября по октябрь 2018 года в связи процедурой реорганизацией путем объединения Областной клинической больницы и Консультативно-диагностического центра, - пояснила юрист. Советом по защите прав предпринимателей было рекомендовано передать это дело на рассмотрение в управление экономики и финансов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.