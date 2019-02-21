Полтора миллиона тенге задолжала больница за электроэнергию в ЗКО
Больница района Байтерек задолжала 1,5 млн тенге ТОО "Батыс Энергоресурсы", сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
20 февраля в НПП "Атамекен" состоялось очередное заседание совета по защите прав предпринимателей.
Как рассказала руководитель управления по обеспечению исполнительного производства департамента юстиции ЗКО Айсулу Тукашева, в 2018 году на исполнение у государственных судебных исполнителей о взыскании с госорганов находилось 44 исполнительных документа, из которых 39 уже исполнено.
– В 2019 году у судебных исполнителей на исполнении находятся шесть документов. Это исполнительный документ о взыскании 11,6 млн тенге с ГКП "Коммунал" акимата Жангалинского района в пользу АО "Интергаз Центральная Азия". Однако в деле имеется письмо АО "Интергаз Центральная Азия" о том, что между взыскателем и должником имеется договоренность о ежемесячной выплате 500 тысяч тенге и об отсутствии претензий к должнику. Исполнительный лист АО не отзывает на случай неисполнения договора. На сегодня взыскано 6 млн тенге, - сообщила Айсулу Тукашева.
Кроме этого, по словам руководителя управления, на исполнении находится еще один документ о взыскании задолженности с больницы района Байтерек.
– Больница задолжала за электроэнергию ТОО "Батыс Энергоресурсы". Сумма задолженности составляет более 1,5 млн тенге. В ближайшее время данная сумма должниками будет погашена. Основная проблема, с которой сталкиваются судебные исполнители, это отсутствие у государственных организаций денежных средств, предусмотренных на возмещение данных сумм, - отметил Айсулу Тукашева.
Между тем юрист областной клинической больницы рассказала, что до июля 2018 года все расходы медорганизаций оплачивал комитет оплаты медуслуг.
– С июля 2018 года эти услуги оплачивает фонд обязательного медицинского страхования. Долги связаны с тем, что иногда нам не вовремя перечисляют средства, - отметил юрист.
Однако позже юрист Областной многопрофильной больницы отметила, что до 31 декабря 2017 года финансирование производил Комитет оплаты медицинских услуг. С 1 января 2018 года финансирование производит Фонд медицинского страхования.
- Задержка финансирования по Областной многопрофильной больнице была в период с сентября по октябрь 2018 года в связи процедурой реорганизацией путем объединения Областной клинической больницы и Консультативно-диагностического центра, - пояснила юрист.
Советом по защите прав предпринимателей было рекомендовано передать это дело на рассмотрение в управление экономики и финансов.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!