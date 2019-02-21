9-летний Нурадил Конысбаев скончался в областной детской больнице Актобе рано утром 16 января, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Ночью на машине из районного центра Хромтау родители доставили его в город. В райбольнице ему поставили диагноз аппендицит, но оперировать ребенка оказалось некому. В Хромтау не хватает врачей, детского хирурга нет. В больнице мальчика приняли, назначили экстренную операцию, а утром родителям сообщили, что он умер. - Скорую нам не дали, машина мужа по дороге сломалась, мы торопились доставить ребенка к врачам, переживали, чтобы аппендикс не лопнул, а в больнице сын умер. Как? - не могла понять мама ребенка Асима Конысбаева. На днях специалисты озвучили результаты экспертизы. Причиной смерти, сообщили они, стал анафилактический шок. У Нарадила выявили индивидуальную непереносимость препаратов для анестезии. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Азамат АКЫЛ