Иллюстративное фото из архива "МГ" - Вводятся ограничения на ввоз продовольственного и семенного картофеля, яблок, хурмы из Кыргызской Республики, а также ввоз гранатов с территории Республики Узбекистан, – говорится в сообщении. Временный запрет ввели из-за того, что в подкарантинной продукции, ввозимой из этих стран, в последнее время находили опасных вредителей. В частности, специалисты обнаружили: в яблоках, хурме и гранатах – червеца Комстока, который вызывает усыхание растений, одеревенение плодов. Потери урожая могут составлять 49%; в картофеле – золотистую картофельную нематоду. Эти паразиты поражают корни и клубни, причиняя значительный вред картофелеводству. Потери урожая могут составлять 50-90%. - За 2018 год и январь-февраль 2019 года при досмотре подкарантинных грузов выявлено 465 фактов нарушений единых карантинных фитосанитарных требований, в том числе 59 случаев ввоза заражённой продукции, – отметили в ведомстве. 8 октября 2018 года Кыргызстан ввёл временное ограничение на ввоз мяса птицы из Казахстана из-за вспышки птичьего гриппа. Казахстан 12 октября тоже ввёл временное ограничение на ввоз мяса и мясной продукции из Кыргызстана. Обе страны в течение нескольких дней отменили взаимные ограничения. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.