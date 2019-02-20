- У нас одна задача – это противодействие преступности. Мы не настроены разогнать всех клиентов, мы хотим сообща работать. Мы не будем трогать, к примеру, женщину, которая раз семь сдала в ломбард одну и ту же цепочку. Нас интересуют ранее судимые лица. Просто своевременно нас оповещайте, - заявил Нурлан Бисенов. Владельцы ломбардов сообщили, что у них и так работы хватает, а изменения в законе только добавляют хлопот, но не выполнять требования они не могут, так как за это будут наказывать, сообщили в полиции. Бизнесмены задавали много вопросов представителям власти. Их интересовало, могут ли они продавать изделия после того, как отправят фото в полицию, или что делать в ситуации, если два разных человека сдали совершенно одинаковые ювелирные украшения и одно из них окажется краденым. Проверить ворованное изделие или нет невозможно. - Проверить вообще никак нельзя. Сейчас преступники умные стали. Они не приносят нам изделия кучками, они одно изделие тут сдали, второе там сдали, ломбардов ведь по городу очень много, поэтому все краденные изделия есть куда сбыть. И как мы можем определить краденное оно или нет? Еще одна их фишка, они сохраняют залоговый билет. Если их ловят, они билет отдают, и, естественно, возмещается ущерб человеку, у которого украли ювелирные изделия. Получается крайним остается ломбард, потому что мы теряем золото, и деньги, которые нам никто не возвращает. Мы подаем заявление, но это все долго происходит, - говорит учредительница одного из ломбардов Мира Амиргалиева. В полиции сообщили, что в первую очередь они будут обращать внимание на тех, кто регулярно сдает разные ювелирные украшения.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.