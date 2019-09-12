Внимание! В честь своего десятилетия Банк ВТБ (Казахстан) предлагает клиентам специальные условия по кредитам: ставка вознаграждения всего от 15% плюс бонус для тех, кто не пропустит просрочек в период погашения займа! - Сегодня Банк ВТБ (Казахстан) предлагает кредиты наличными без залога на сумму до 5 000 000 тенге, сроком до 5 лет и ставкой вознаграждения от 15% годовых (Годовая эффективная ставка – от 16%). При выдаче этого займа не взимаются комиссии за рассмотрение заявления и организацию займа. В данный момент это одно из самых выгодных предложений на казахстанском рынке, - говорит директор филиала Банка ВТБ (Казахстан) в Атырау Жеткербай Авезов. Заемщиков банка ждет еще один приятный сюрприз. После погашения кредита ВТБ возвращает 9% от суммы вознаграждения банка всем клиентам, не допустившим просрочек за время использования кредита. Таким образом, банк поощряет самых ответственных заёмщиков и помогает им сохранить прекрасную кредитную историю. - Кредит наличными в нашем банке могут получить граждане Казахстана в возрасте от 22 лет до пенсионного возраста, со стабильной заработной платой, регулярными пенсионными отчислениями и хорошей кредитной историей, - отметил Жеткербай Авезов. В Банке ВТБ (Казахстан) также можно рефинансировать займы других банков на более выгодных условиях. Если по кредитам других банков Вы платите более 16% годовых – обращайтесь в ВТБ, здесь Вам помогут сократить расходы, уменьшить ежемесячный платеж, а может даже увеличат сумму кредита. - Подать предварительную заявку на кредит или рефинансирование клиенты могут, не выходя из дома, просто заполнив форму на сайте банка, после чего менеджеры свяжутся с ними в ближайшее время, - сказал директор филиала. - Кстати, оплачивать наши кредиты тоже можно удаленно через интернет-банкинг, либо в банкоматах банка или через терминалы оплаты. Если клиенту не привычно использовать новые технологии, то он может делать ежемесячные взносы в наших отделениях или отделениях АО «Казпочта». Дополнительные подробности о кредитовании или рефинансировании, а также других продуктах и услугах Банка ВТБ (Казахстан) можно узнать по бесплатному номеру 5050, набрав с мобильного телефона или на сайте банка. Новости Компаний. Лицензия № 1.2.14/39 от 16.04.2019 г. выдана Национальным банком РК. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.