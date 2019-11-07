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Бизнес-новости

Ипотека для военнослужащих запущена в Западно-Казахстанской области

Служба в Вооруженных Силах имеет свои трудности и зачастую она связана с постоянными переездами. Военные направляются для прохождения службы в воинские части, соединения и гарнизоны по всему Казахстану, живут на съёмных квартирах и не имеют собственного жилья. Поэтому для военнослужащих тема недвижимости всегда была актуальной. С недавних пор государство последовательно стало решать жилищные проблемы военных. В 2018 году правительство реализовало новую модель обеспечения жильем через механизм целевых жилищных выплат. На сегодняшний день очередь дошла и до возможности приобрести жилье в ипотеку
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Ипотека для военнослужащих запущена в Западно-Казахстанской области
Служба в Вооруженных Силах имеет свои трудности и зачастую она связана с постоянными переездами. Военные направляются для прохождения службы в воинские части, соединения и гарнизоны по всему Казахстану, живут на съёмных квартирах и не имеют собственного жилья. Поэтому для военнослужащих тема недвижимости всегда была актуальной.
С недавних пор государство последовательно стало решать жилищные проблемы военных. В 2018 году правительство реализовало новую модель обеспечения жильем через механизм целевых жилищных выплат. На сегодняшний день очередь дошла и до возможности приобрести жилье в ипотеку по жилищным программам со сниженными ставками кредитования «7-20-25» и «Баспана Хит», оператором которой является «Ипотечная организация «Баспана». Сами условия по жилищным программам «7-20-25» и «Баспана Хит» сохраняются. Однако важным является факт признания в платежеспособности военнослужащих как заработной платы, так и жилищных выплат. Согласно официальному пресс-релизу «Банка ЦентрКредит» от 17 октября 2019 года, БЦК первым из казахстанских БВУ приступил к реализации данной программы. Как отметил в пресс-релизе глава банка Галим Хусаинов, «Теперь при рассмотрении займа по программам «7-20-25» и «Баспана Хит» мы будем принимать во внимание дополнительные выплаты, получаемые военнослужащими, что безусловно повысит процент одобрения по ипотечным займам. Таким образом, ЦентрКредит установил более лояльные кредитные правила при проведении финансового анализа с учетом суммы ежемесячных жилищных выплат, получаемых военнослужащими». Помимо «Банка ЦентрКредит» ипотека для военнослужащих также запущена в «Сбербанк Казахстан» и Halyk банке, а с недавних пор к ним присоединился «АТФ банк». Основные требования к военнослужащим: - признание военнослужащего нуждающимся в жилье со стороны полномочных госорганов; - открытие специального текущего счета в банке для зачисления жилищных выплат; - другие документы, требуемые банками в рамках ипотечных программ. Как выбрать квартиру Одним из плюсов жилищных программ «7-20-25» и «Баспана Хит» в том, что семья военнослужащего самостоятельно может выбрать квартиру. Кроме того, покупка квартиры не привязывается к месту прописки. Т.е. можно быть прописанным в одном городе, а купить жилье в любом другом городе Казахстана. Условия программы «7-20-25» По данной программе военнослужащий может приобрести первичное жилье, введенное в эксплуатацию. Максимальная стоимость жилья должна составлять не более 25 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и не более 15 млн тенге в других городах Казахстана. Процентная ставка составляет 7%, первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья. Максимальный срок займа не более 25 лет. Условия программы «Баспана Хит» «Баспана Хит» – ипотечная программа для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Возможность купить любую квартиру или дом не старше 50 лет на самых выгодных условиях. Стоимость жилья не более 25 млн тенге в городах Нур-Султан, Алматы, Актау, Атырау и не более 15 млн тенге в других городах. Процентная ставка – 11%, срок займа – до 15 лет, минимальный первоначальный взнос – 20% от стоимости жилья. Чтобы более подробно узнать информацию по ипотеке для военнослужащих можно обратиться по телефонам колл-центров банков. «Банк ЦентрКредит» - + 7 (727) 244 30 30, 505 «Сбербанк Казахстан» - +7 (727) 250-30-20, 5030 «Halyk банк» – 7111 «АТФ банк» - +7 8000 800 283, 2424. Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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