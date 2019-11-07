Ипотека для военнослужащих запущена в Западно-Казахстанской области

Служба в Вооруженных Силах имеет свои трудности и зачастую она связана с постоянными переездами. Военные направляются для прохождения службы в воинские части, соединения и гарнизоны по всему Казахстану, живут на съёмных квартирах и не имеют собственного жилья. Поэтому для военнослужащих тема недвижимости всегда была актуальной. С недавних пор государство последовательно стало решать жилищные проблемы военных. В 2018 году правительство реализовало новую модель обеспечения жильем через механизм целевых жилищных выплат. На сегодняшний день очередь дошла и до возможности приобрести жилье в ипотеку