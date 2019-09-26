Иллюстративное фото из архива "МГ" Жилстройсбербанк Казахстана создал новый продукт для кредитования корпоративных клиентов. Он предназначен для кредитования по льготным условиям коллективов частных компаний, предприятий, государственных и коммунальных организаций, сообщает пресс-служба ЖССБ. По словам председателя правления банка Ляззат Ибрагимовой, новый продукт позволит средства частного сектора привлечь в систему жилищных строительных сбережений, при этом не будут использоваться ресурсы госпрограмм. - У нас уже есть опыт корпоративного кредитования, но прежде это были единичные случаи. По аналогичной схеме банк помог улучшить жилищные условия работникам прокуратуры в Алматы, сотрудникам правоохранительных органов в Петропавловске и Шымкенте. И к нам продолжают обращаться организации с просьбой решить жилищный вопрос их сотрудников. Поэтому мы разработали продукт "Корпоративный", – отметила Ляззат Ибрагимова. Новый продукт предусматривает выдачу предварительных займов с первоначальным взносом от 0% по ставке 5% годовых. При этом, в розничном кредитовании аналогичные предварительные займы ЖССБ выдаёт при наличии минимальных 20% от стоимости жилья по ставке 7% годовых. Чтобы воспользоваться новым продуктом "Корпоративный", организация должна будет предусмотреть средства для стопроцентного фондирования займов своих работников. В этом случае механизм кредитования будет выглядеть следующим образом: Организация вносит деньги на свой текущий счёт в банке. Они будут считаться залогом. На них будут выдаваться предварительные займы. Если продукт "Корпоративный" будет использован местными исполнительными органами, то в этом случае местный акимат предоставляет банку бюджетный кредит на срок до восьми лет. После перечисления банку средств, предназначенных для фондирования, организация направляет список работников, которые претендуют на льготный кредит. Банк проверяет их платежеспособность и выдаёт предварительные займы на покупку жилья. Кредиты выдаются на срок до восьми лет. Максимальная сумма займа составляет 45 млн тенге. По условиям системы жилищных строительных сбережений, в течение первых восьми лет заёмщик будет одновременно выплачивать вознаграждение по кредиту и делать накопления на счёте в ЖССБ. По истечению этого срока, он переходит на жилищный заём, где сумма платежа снижается. Срок жилищного займа будет зависит от достигнутого оценочного показателя и составит от шести месяцев до 25 лет. Как только заёмщики переходят на жилищный заём (то есть через восемь лет), Жилстройсбербанк возвращает организации средства, предназначенные для фондирования. По продукту "Корпоративный" организации по своему усмотрению могут оплатить своим сотрудникам первоначальный взнос по примеру механизма жилищных сертификатов. Также банк готов участвовать в фондировании займов для корпоративного кредитования – 40% средств будут выделены банком, а 60% будут направлены организацией. В этом случае условия получения займов изменятся. Их можно будет получить по ставке 8% годовых при наличии 10% от стоимости квартиры. В рамках продукта "Корпоративный" жильё заёмщики ищут самостоятельно. Возможны варианты, где организация сможет выделить участок и построить жилой дом или же найти застройщика, что может существенно удешевить покупку жилья работникам организации, отметили в банке. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.