Иран 1 октября выпустил множество ракет в сторону Израиля. В МИДе Израиля назвали эту ракетную атаку беспрецедентной, сообщает Zakon.kz.

Незадолго до атаки США предупредили Израиль, что Иран готовится нанести по нему удар ракетами. Сообщение о скорой атаке появилось менее чем через сутки после того, как армия Израиля начала "ограниченную наземную операцию" на юге Ливана, целью которой является уничтожение инфраструктуры поддерживаемого Тегераном радикального шиитского движения "Хезболла".

По данным газеты Jerusalem Post, Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.

ЦАХАЛ сообщает о работе ПВО. Жителям центральной части Израиля предписали находиться рядом с убежищами.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана опубликовал заявление в связи с ударом по Израилю. В нем указывается, что решение о нем было принято в ответ на гибель лидера "Хезболлы".

Американские журналисты засняли, как ракеты пробивают «Железный купол» в небе над Тель-Авивом. После этого журналисты покинули крышу, с которой снимали работу ПВО.

Незадолго до начала ракетного удара Ирана по Израилю двое неизвестных открыли огонь по прохожим на остановке трамвая в тель-авивском районе Яффа. Террористы «нейтрализованы». Число жертв теракта в Тель-Авиве выросло до восьми человек, пострадали семь человек.

Израиль закрыл воздушное пространство. Гражданские самолеты меняют свои маршруты или разворачиваются в аэропорты вылета. Также временно приостановлены полеты гражданской авиации над Иорданией.

На утро 2 октября, власти Израиля разрешили местным жителям покинуть бомбоубежища.